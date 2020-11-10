Son dakika haberi: Galatasaray, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırma kararı aldı
10.11.2020 19:05
Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz A erkek basketbol başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, başkan adaylığını açıkladı 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu 3 ilde 21 camiyi soyan hırsızın adliye çıkışındaki sözleri dikkat çekti Bodrum, Kasım ayında yazı yaşıyor Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı