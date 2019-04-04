Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyununun ardından taktik çalışma yapıldı.



Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında aldığı darbe nedeniyle gözünde hafif düzeyde yaralanma oluşan Henry Onyekuru, idmanın tamamında takımla çalıştı.



Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.



Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.

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