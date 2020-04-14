Galatasaray'da Falcao'dan büyük fedakarlık! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Falcao'dan büyük fedakarlık! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Falcao'dan büyük fedakarlık!

6 saat önce

Takım kaptanı Selçuk İnan'dan sonra, maaşlarda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu bildiren ilk isim Radamel Falcao oldu.

Galatasaray'da Falcao'dan büyük fedakarlık!, System.String[]

Takım kaptanı Selçuk İnan'dan sonra, maaşlarda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu bildiren ilk isim Radamel Falcao oldu. Monaco'dan Galatasaray'a gelirken, senelik garanti maaşında 3 milyon Euro'luk indirime giden ve 5 milyon Euro'luk sözleşmeyi imzalayan Kolombiyalı yıldız, koronavirüs salgını nedeniyle spor ekonomisinin finansal krize girdiği günlerde de elini cebine atacak. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımdaki en yüksek kazançlı isim olan Falcao'yu bizzat arayarak görüştü ve durumu aktardı. 34 yaşındaki futbolcu, maaşlarda indirim talebine oldukça sıcak yaklaşarak, şunları dile getirdi:


'Burada çok mutluyum'


"Yaşananların farkındayım. Kesinlikle olağanın dışında günler yaşıyoruz. Ben burada çok mutluyum. Kariyerime de Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Dünyada herkes bunu yapıyor. Ben de üzerime düşeni yerine getirmek isterim. İsterseniz sürecin neler getireceğini görelim ve bununla ilgili detayları tekrar masaya yatıralım."


Yol haritası çizecekler


Aldığı geri dönüşten çok memnun kalan Albayrak, örnek davranışından dolayı Falcao'ya teşekkür etti. Durumu kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e de ileten Abdurrahim Albayrak, bu hareketin takımdaki diğer yıldızlara da pozitif etki edeceğine inanıyor. Önümüzdeki günlerde takımdaki diğer futbolcularla da görüşme yapılarak, sonrasında yeni kontratlar ve ödeme planlarıyla ilgili bir yol haritası çizileceği öğrenildi. (Fanatik)



Radamel Falcao, Selçuk İnan, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:37 

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