Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçiren Radamel Falcao'ya yapılan tetkikler sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi.

Emre Taşdemir'in sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine başlandı.

Tedavisi tamamlanan Mustafa Muhammed, sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün Denizli'ye gidip kampa girecek.