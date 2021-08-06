Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek

Galatasaray'ın uzun süredir elden çıkarmaya çalıştığı Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu. Kariyerine ABD'de devam etmek isteyen yıldız futbolcu, Inter Miami'nin teklifini kabul etti. Sarı-kırmızılıların, 35 yaşındaki golcüyle yolları ayırdığını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gönderilecekler listesinin zirvesinde yer alan Radamel Falcao, kulübe veda etmeye hazırlanıyor. FALCAO KARİYERİNE ABD'DE DEVAM EDECEK Fotomaç'ın İspanyol Todofichajes'ten aktardığı habere göre, Radamel Falcao için Inter Miami transfer teklifinde bulundu ve yıldız futbol ABD ekibine katılmayı kabul etti. Sarı-kırmızılıların ayrılığı kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

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