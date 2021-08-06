Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gönderilecekler listesinin zirvesinde yer alan Radamel Falcao, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
Fotomaç'ın İspanyol Todofichajes'ten aktardığı habere göre, Radamel Falcao için Inter Miami transfer teklifinde bulundu ve yıldız futbol ABD ekibine katılmayı kabul etti. Sarı-kırmızılıların ayrılığı kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek - Son Dakika Spor