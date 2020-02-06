Galatasaray'da Falcao koşulara başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Falcao koşulara başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Falcao koşulara başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Falcao koşulara başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde 4'e 4 + 2 dar alan pas oyunu gerçekleştirilirken ana bölümde beşe beş dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar ve ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO KOŞULARA BAŞLADI, SARACHI KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPTI

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan oyunculardan Marcelo Saracchi, tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaparken, Radamel Falcao ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını cumartesi günü yaptıktan sonra tesislerde kampa girecek.


Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz
İngilizler yazdı! Galatasaray, Lemina için Southampton ile görüşmelere başlayacak Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor Galatasaraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan Ali Koç paylaşımı

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Falcao koşulara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]