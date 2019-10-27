Galatasaray'da Falcao seferberliği!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son antrenmanla Beşiktaş derbisi provalarını tamamlayan Galatasaray, kampa girdi. Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen idmanla birlikte, kritik maçın 11'i büyük ölçüde belli oldu.



Ancak durumu netleşmeyen iki isim var. Bunlardan biri Kolombiyalı golcü Radamel Falcao. Aşil tendonundaki ağrısı devam eden tecrübeli futbolcunun dinlendirilme ihtimali yüksek. En iyi ihtimalle 21 kişilik kadroda kendisine yer bulabilir, ancak bu da kolay görünmüyor.



Feghouli ise bir önceki idmanda takımla beraber çalışamamıştı. Hafif bir sakatlığı bulunan Cezayirli yıldızın derbide riske edilip edilmeyeceği belli değil.



İKİ İSİM TRİBÜNE



Teknik patron Fatih Terim, iki oyuncu hakkındaki son kararını maç saatine doğru verecek. Elinde 14 yabancısı bulunan ve bunlardan 2'sini tribüne göndermek zorunda olan Terim'in; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel ve Andone'ye kadroda yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.



Falcao, Feghouli, Seri ve Donk arasından da 2 oyuncu maç kadrosu için tercih edilecek. Kontenjan piyangosunun kimlere vuracağı büyük merakla bekleniyor.



