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Galatasaray'da Falcao ve Lemina kadroda yer almadı

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da Falcao ve Lemina kadroda yer almadı, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina bulunmadı.

Milli takım kamplarından bugün dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray, yaptığı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla süren antrenmanın, 5'e 2 dar alan oyunu ile sürdüğü aktarıldı. Pas oyununa yönelik taktik çalışma yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, Sivasspor, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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