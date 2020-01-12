Galatasaray'da Falcao ve Seri antrenmana katılmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Falcao ve Seri antrenmana katılmadı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Falcao ve Seri antrenmana katılmadı

6 saat önce

İdmanın son kısmında, bazı oyuncular pas çalışması yaparken, bir kısmı da ceza sahası dışından şut çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Falcao ve Seri antrenmana katılmadı, System.String[]

İdmanın son kısmında, bazı oyuncular pas çalışması yaparken, bir kısmı da ceza sahası dışından şut çalışması gerçekleştirdi.


Antrenmana koruma amacıyla salonda çalışan Radamel Falcao ve Jean Michael Seri katılmadı. Lemina ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Ahmet Çalık, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı.


Fatih Terim sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularını uyarırken, Terim'in idman sonunda sahada Emre Mor ile özel olarak konuştuğu görüldü.


Yeni transfer Jesse Sekidika antrenman sonrasında yardımcı antrenör gözetiminde ekstra çalışma yaptı.

Radamel Falcao, Ahmet Çalık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:52 
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