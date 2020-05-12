Galatasaray'da Fatih Terim 59 gün sonra özel izinle sahada!

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Galatasaray, takım halinde çalışmalarına başlarken Kovid-19 teşhisi konan ve bu virüsü yenen teknik direktör Fatih Terim geçirdiği rahatsızlık sonrasında ilk kez sahada yer aldı.



Tecrübeli teknik adam tam 59 gün sonra sarı kırmızılı takımın başında antrenmana çıktı. Son olarak 15 Mart'ta oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılı takımın taktik antrenmanında yer alan Terim uzun bir aranın ardından yeşil sahaya adımını attı.



Pandemi nedeniyle 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı bulunduğu için 66 yaşındaki çalıştırıcı özel izinle Florya'daki yerini aldı.



