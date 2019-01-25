Galatasaray'da Fatih Terim 85 Gün Sonra Takımın Başında Olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç men cezasının sona ermesinin ardından Göztepe müsabakasıyla birlikte takımın başında olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç men cezasının sona ermesinin ardından Göztepe müsabakasıyla birlikte takımın başında olacak.



Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçında sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç men cezası alan Fatih Terim, deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla birlikte takımının başında olacak.



85 gün sonra



Teknik Direktör Fatih Terim en son takımla birlikte sahada yer aldığı Fenerbahçe maçından (2 Kasım 2018) 85 gün sonra deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla takımının yanında olacak.



Sadece 1 kez yenildi



Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda oynadığı 10 resmi müsabakada 5 kez galip gelirken, 1 kez mağlup oldu. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Deneyimli teknik adamın yokluğunda Galatasaray'ın oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3



Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1



Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0



Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2



Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1



Galatasaray: 4 - Sivasspor: 2



Galatasaray: 6 - Ankaragücü: 0



Galatasaray: 1 - Keçiörengücü: 1



Keçiörengücü: 1 - Galatasaray: 2



Boluspor: 0 - Galatasaray: 1 - İSTANBUL

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Fatih Terim, 85 Gün Takımın Başında Olacak

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