Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Arka arkaya yenen transfer çalımları sonrası...

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında transfer krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. Mert Hakan, Mensah, Caner ve Kaan Ayhan ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.

EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR

Mert Hakan ve Caner Erkin ezeli rakibi F. Bahçe'ye, Mensah ise Beşiktaş'a transfer oldu. Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Galatasaray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı. Yakın zamanda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.

GOMIS VE ARDA ÖRNEKLERİ VAR

Gomıs'in satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon Arda Turan'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti. (Sabah)