Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş sözler: 'Çok isterdim, olmadı'

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu.







İşte Fatih Terim'in sözleri;



Karşılaşma öncesi benim için önemli olan şey vazgeçmemek, bırakmamak gibi bazı unsurlar olduğunu söylemiştim. Maçı çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekirdi. Ancak bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum. Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol beni sevindirdi. Sayısal olarak her şeyde öndeyiz diye biliyorum. Galatasaray'a yakışan bir futbol vardı.



ÇOK İSTERDİM AMA OLMADI



Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz. Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadı. Çok yaklaşmıştık Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadı. Çok yaklaşmıştık. Yapacak bir şey yok, devam edeceğiz. Yeter ki böyle oynayalım. Galatasaray her haliyle iyi futbol oynamaya devam edecek. Galibiyeti kaçırdık, çok net kaçırdık



EMİN BAYRAM'A ÇOK SEVİNDİK



Emin'e çok sevindim. Doğru zamanda bir genci koymak önemli, geçen hafta oynatmadım. Olağanüstü oynadı. Hava topunda en iyi takımlardan birine 6 topun 4'ünü kazandı.



LEMINA VE FALCAO'NUN SAKATLIK DURUMU



Mario Lemina ilk yarı iyi durumda olmadığını söyledi. İşaret ettik 'Yat' dedik ama geçen hafta ki Falcao gibi yatmadı. Durumu iyi durmuyor. Falcao oynayacak mı, bakacağız



OLMAYAN DÜDÜKLER ÇALINDI



Biz pandemiden sonra en iyi oyuncularımızı kaybettik, diğer takımlar sakatlarını iyileştirdiler. Bir de gereğini yaptılar tabii, olmayan kartlar verildi, olmayan düdükler çalındı, böyle bir ortamda bu takımın mücadelesine teşekkür etmek gerekir."