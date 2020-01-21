Galatasaray'da Fatih Terim'den Mario Lemina'ya tam not! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim'den Mario Lemina'ya tam not! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'den Mario Lemina'ya tam not!

6 saat önce

Gabonlu oyuncunun yükselen performansı Fatih Terim'i mutlu ederken, tecrübeli futbolcu Denizli maçında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok adam eksilten oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Mario Lemina'ya tam not!, System.String[]

Gabonlu oyuncunun yükselen performansı Fatih Terim'i mutlu ederken, tecrübeli futbolcu Denizli maçında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok adam eksilten oyuncu olarak kayıtlara geçti.


Saracchi de ilk resmi maçında Terim'den "Aferin" alırken, Falcao ile Emre Akbaba'nın performansı da teknik ekipçe beğenildi.


Fatih Terim, Emre Akbaba, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:31 
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