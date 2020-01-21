Galatasaray'da Fatih Terim'den Mario Lemina'ya tam not!

Gabonlu oyuncunun yükselen performansı Fatih Terim'i mutlu ederken, tecrübeli futbolcu Denizli maçında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok adam eksilten oyuncu olarak kayıtlara geçti.



Saracchi de ilk resmi maçında Terim'den "Aferin" alırken, Falcao ile Emre Akbaba'nın performansı da teknik ekipçe beğenildi.



