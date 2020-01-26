Galatasaray'da Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı!

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktöri Fatih Terim, Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı!, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktöri Fatih Terim, Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Fatih Terim'in açıklamaları;


Bu sezon Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk kez A takım forması giyen sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki futbolcusu Emin Bayram, ligdeki ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, 90. dakikada Emre Akbaba'nın yerine Emin'i aldı. Genç futbolcu böylece bu heyecanı ligde ilk kez tatmış oldu.


SARACCHI VE FALCAO'NUN DURUMU


Saracchi küçük bir şey hissetti, sprinter bir oyuncu, esirgemiyor sprintlerini. Leipzig'de her maç oynadığı için böyle şeyler olabilir, çok bir şey olacağını sanmıyorum ama Falcao ile yarın MR'ları çekilecek, tedbir amaçlı olur inşallah.


MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMASI


50 seneye yakındır Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray'a gönül veren birinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, Cuma günü 19: 05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır.


10 PUAN KAPANIR MI?


Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her şey kapanır. Ben vazgeçme taraftarı olan biri değilim, vazgeçmeyeceğiz ve sonucu da saygıyla karşılarız ama şu anda her hafta, bir rakibimize yanaşıyoruz ya da önüne geçiyoruz


DÜNYANIN SONU DEĞİL


Hiç transfer yapmama ihtimalimiz var, gerektiği zaman yapmadık, gerektiği zaman da oyuncu sattık, sadece oyuncu almadık, gerektiği zaman yarışma içinde oyuncu sattık, oyuncu verdik. Olmazsa da dünyanın sonu değil, kadromuz içerisinden oraya bir yama yaparız.


SON 3-4 GÜN TRANSFERDE...


Son 3-4 gün transfer bizde de, dünyada da çok hareketli geçecektir. Biz de, arkadaşlarımız da bu hareketliliğe bakacağız. Hem ekonomik hem de teknik olarak bize uygun olursa bakacağız ama gidecekler de olacak.


Galatasaray, Fatih Terim, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:01 
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