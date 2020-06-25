Galatasaray'da Fatih Terim'den Onyekuru ve Erencan planı!

Galatasaray'ın son 1 ayda yaşadığı sakatlıklar ve uzun cezalı listesi teknik direktör Fatih Terim'in de elini kolunu bağladı.

Terim, Falcao ve Andone'nin sakatlıkları, Adem Büyük'ün de cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Başakşehir maçında forvette Henry Onyekuru'yu oynatacak. Tecrübeli teknik adam hafta sonunda Onyekuru'yu alışılmışın dışında santrfor bölgesinde görevlendirecek. Sarı kırmızılı teknik adamın bu nedenle Çaykur Rizespor maçında kenarda tuttuğu ve oynatmadığı Ömer Bayram'ı 1 maçlık aranın ardından Başakşehir karşısında sahaya sürmesi bekleniyor.

ÇARE GENÇLERDE

Galatasaray'da elde kalan tek forvet ise sezon başında kampa götürülen 17 yaşındaki Erencan Yardımcı kalırken Fatih Hoca'nın da genç oyuncuyu hamle oyuncusu olarak kullanmak adına Başakşehir maçı kadrosuna almayı düşündüğü öğrenildi.