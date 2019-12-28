Galatasaray'da Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



"ARDA, FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMALI"



"Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki ilişkiyle, futbolcu Arda ile teknik direktör Terim arasındaki ilişkiyi birbirinden ayıralım. Arda Turan, Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur nasıl gelişir bilmiyorum. Arda, futbolu Galatasaray'da mı bırakmalı derseniz, oyum bundan yana olur. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda'dır."



"G.SARAY'A YAKIŞAN FUTBOL..."



Maçı değerlendiren Terim, "Güzel bir oyunla bol gollü net bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. En azından devreye hem iyi oynayarak hem farklı kazanarak giriyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah ikinci devre bu Galatasaray'a yakışan futbolla beraber iyi sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.



"BENİM HAYALLERİM, RÜYALARIM BİTMEZ"



Fatih Terim sözlerini, "Birçok sorun sayabiliriz. Başta benim hatalarım oldu. Sorumlu bendim. Zirveden daha fazla kopabilirdik. Benim hayallerim, rüyalarım, hedeflerim, isteklerim hiç bitmez. Avrupa'da bu sene olmazsa, her zaman hedeflerimiz devam eder. Birçok maçı belki de ikinci yarılar olmasaydı fazla puanla kapatabilirdik. Çoğu maçta iyi oynamadık, bunu kabul etmek lazım. Arayı en iyi şekilde kullanarak Galatasaray'a yakışır şekilde devam edeceğiz." ifadeleriyle sürdürdü.



"ŞARTLAR EŞİT OLDUĞUNDA BAKALIM"



Tecrübeli teknik adam son olarak "Bizim için her oyuncu önemli. Kalan, giden, gelen hepsi önemli. Elmander, Ujfalusi, Melo gibi oyuncular görüyorsunuz halen gelip bizimle beraber oluyorlar. Bu atmosferi yakalamamız lazım. Herhalde 3 kupada oynamak, sadece Türkiye Ligi oynamaktan zor, bunu kabul edelim. Haftada 1'e dönünce biz de kendimize bakalım. Şartlar eşit olduğunda da bir bakalım Galatasaray'a. Oynadığımız grup, kategori, eski formunda olmasa da o takımlar, ağır gruptu. 15 maça yakın santrforsuz oynadık. Buna rağmen biz hatalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de daha iyi sonuçlar almalıydık. Zaten bu eleştiriyi kendimize yapıyoruz. Şimdi başkan ile oturacağız ve inşallah her zamanki gibi doğru işler yapacağız" dedi.



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