Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer talimatı! "Acele edelim..."

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'den yönetime net mesaj...

Rakiplerine göre hem iç hem de dış transferde sessiz kalan Cim Bom'da tecrübeli hoca harekete geçti. Yönetimle toplantı yapan Terim'in, "Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Kadroyu ona göre şekillendirelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım" dediği bildirildi.

Bunun üzerine yönetim, menacerlere bir kez daha talimat verdi. Arap kulüplerinden Younes Belhanda ve Ryan Babel için teklif bekleyen Galatasaray'da bu hafta içerisinde özellikle iç transferde hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. (Fanatik)