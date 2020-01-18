Galatasaray'da Fatih Terim, Denizlispor maçına çıkmayabilir - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim, Denizlispor maçına çıkmayabilir - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Fatih Terim, Denizlispor maçına çıkmayabilir

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Son dönemde yaşanan gribal salgın Fatih Terim'i de vurdu!

Galatasaray'da Fatih Terim, Denizlispor maçına çıkmayabilir, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Son dönemde yaşanan gribal salgın Fatih Terim'i de vurdu! Tecrübeli teknik adamın Rize deplasmanı sonrasında rahatsızlandığı ortaya çıktı.


Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun tedavi gördüğü öğrenildi.


Ateşi 40 dereceye kadar çıkan Fatih Terim evinde dinlenirken, tecrübeli hoca yoğun tedavi ile şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan yarınki Denizlispor maçına ve bu akşamki son taktik idmanında takımının başında olmak istiyor.



Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Denizlispor, Fatih Terim, Ali Naci, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:53 
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