Galatasaray'da Fatih Terim, Denizlispor maçına çıkmayabilir

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Son dönemde yaşanan gribal salgın Fatih Terim'i de vurdu! Tecrübeli teknik adamın Rize deplasmanı sonrasında rahatsızlandığı ortaya çıktı.



Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun tedavi gördüğü öğrenildi.



Ateşi 40 dereceye kadar çıkan Fatih Terim evinde dinlenirken, tecrübeli hoca yoğun tedavi ile şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan yarınki Denizlispor maçına ve bu akşamki son taktik idmanında takımının başında olmak istiyor.







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