Galatasaray'da Fatih Terim'i duygulandıran sürpriz

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde 67 yaşına giren teknik direktörü Fatih Terim'e bir sürpriz yaparak, daha önce çalıştığı isimler ve arkadaşlarının yolladıkları mesajların yer aldığı videoyu izletti. Terim'in videoyu izlerken zaman zaman duygulandığı görüldü.