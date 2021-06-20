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Galatasaray'da Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler oyların yüzde 87'sini aldı - Son Dakika

Galatasaray'da Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler oyların yüzde 87'sini aldı

20.06.2021 01:04

Galatasaray'da tarihi başkanlık seçiminin kazananı Burak Elmas olurken Fatih Terim'le yola devam edeceklerini açıklayan adayların aldığı oy dikkat çekti. Seçimden önce başkan seçilmeleri halinde Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalanacağını açıklayan Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Öztürk 4731 oyun yüzde 87'sini aldı.

Galatasaray'da seçimi 41 oy farkla Burak Elmas kazanırken, seçimden önce Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalama vaadi veren 4 adayın aldığı oy oranı dikkat çekti.

FATİH TERİM'LE YOLA DEVAM EDECEK ADAYLAR OYLARI SÜPÜRDÜ

Sporx'in haberine göre; Başkanlık seçiminden önce ortak bir bildiri yayınlayarak teknik direktör olarak Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıklayan Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Öztürk 4731 oyun kullandığı seçimde toplam oyların yüzde 87'sini aldı. 4731 Galatasaray Genel Kurul üyesinin Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık seçimlerinde oy kullandığı başkanlık seçimlerinde kazanan hem Burak Elmas oldu, hem de Fatih Terim oldu.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Burak Elmas, seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada Fatih Terim sorusuna, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız." dedi.

Galatasaray'da Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler oyların yüzde 87'sini aldı
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Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler oyların yüzde 87'sini aldı - Son Dakika Spor


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