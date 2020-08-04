Galatasaray'da Fatih Terim'i şoke eden ayrılık

Sezonu hayal kırıklıklarıyla sona erdiren Galatasaray'da gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Aslan'da, daha mevcut sezon bitmeden yaprak dökümü başlamış ve ayrılıkların ardı arkası kesilmemişti. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Hasan Şaş teknik ekipteki görevinden ayrılırken daha sonra Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan, Mariano ve Maicon takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımda antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları hakkında da yeni haberler geliyor. Yaşanan son gelişmeler ise Fatih Terim'i ciddi anlamda üzecek cinsten...

BARTALI'NİN İSMİNİ VERDİ

İtalya Serie C takımı Ternana'ya teknik direktör olmaya hazırlanan Cristiano Lucarelli, antrenör kadrosu için Galatasaray'dan Alberto Bartali'nin de ismini verdi. La Nazione'de yer alan habere göre; önümüzdeki sezon Serie B'ye yükselmek isteyen ve yatırım sözü veren Ternana, Catania'nın eski teknik direktörü Cristiano Lucarelli ile son aşamaya geldi.

Her konuda anlaşma sağlanması sonrası Lucarelli, antrenör kadrosu için Catania'daki ekibinden Ricardo Vanigli, Pietro Spinosa ve Ivan Francesco Alfonso ile birlikte Galatasaray'dan Alberto Bartali'yi de istedi. Lucarelli'nin Alberto Bartali'yi atletizm antrenörü olarak istediği bilgisi de verildi. Alberto Bartali, Galatasaray'dan önce Luciano Spalletti ile birlikte Zenit St. Petersburg'ta çalışmıştı. (Sabah)