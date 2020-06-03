Galatasaray'da Fatih Terim'in geri dönüş 11'i hazır! - Son Dakika

Galatasaray'da Fatih Terim'in geri dönüş 11'i hazır!

Galatasaray'da taktik provalar başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in geri dönüş 11'i hazır!, System.String[]

Galatasaray'da taktik provalar başladı... Süper Lig'e geri dönüş hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ve 14 Haziran'da deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor sınavı için antrenmanlarını sürdüren Sarı- Kırmızılı ekipte, teknik patron Fatih Terim, kritik mücadelenin 11'ini denedi.


Liglere verilen mecburi ara sonrası yapılan ilk taktik çalışmanın, ciddi bir maç havasında geçtiği belirtiliyor. Son haftada Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz oynanan ve golsüz sona eren Beşiktaş derbisinin kadrosunda tek bir değişikliğe giden Terim, ilk 11'de Belhanda'nın yerine bu kez Ömer Bayram'ı kullanmayı tercih etti. Tecrübeli teknik adam, derbide ilk 45 dakikada görev verdiği Faslı yıldızı devrede kenara almış ve yerine yine Ömer'i oyuna dahil etmişti.


SERİYİ GETİREN KADRO DEĞİŞİYOR


Fatih hoca böylece, ligde üst üste galibiyet serisi getiren kadroya geri dönüş yapmış olacak. Orta sahanın merkezini Lemina, Seri ve Ömer üçlüsüyle kurmayı planlayan Terim, kanatlarda Feghouli ve Onyekuru'yu, ileri uçta da Radamel Falcao'yu oynatacak. Savunma dörtlüsünde de bir değişiklik yok. Son haftaların formda ikilisi Marcao - Donk birlikte göreve devam edecek. Beklerde Mariano ve Saracchi oynarken, kale yine Muslera'ya emanet olacak.


EKSİK FUTBOLCU YOK


Pandemi sürecinde çalışmalarını evlerinde sürdüren Galatasaraylı futbolcuların fiziksel form grafiği de oldukça iyi durumda. Terim, takım sahaya indikten sonra yapılan kontrollerin sonuçlarından çok memnun kaldı. Sarı- Kırmızılı ekipte, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi hiçbir eksik bulunmuyor. İsimleri TFF listesine dahil edilmeyen Luyindama ve Nagatomo da takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. (Fanatik)



Çaykur Rizespor, Ömer Bayram, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:44 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim'in geri dönüş 11'i hazır! - Son Dakika Spor
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