Galatasaray'da Fatih Terim'in gizli planı! Corona virüsü nedeniyle...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimleri gündemine alan Galatasaray'ın Milan'lı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.









Fatih Terim'in transfer planına corona virüsü engeli



Takvim'in haberine göre yapılan telefon görüşmesinin ardından tarafların Mart ayında Milano'da bir araya gelmek üzere randevulaştığı belirlendi.



Ancak Avrupa'da başta İtalya olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kabusu nedeniyle bu kritik görüşme gerçekleştirilemedi. Alınan bilgilere göre bu zirve yapılsaydı ve olumlu geçseydi Bonaventura'nın menajeri mayıs ayı başında İstanbul'a gelecekti.



Galatasaray yönetimi her şeyin normale dönmesinin ardından transfer için yeni bir hamle yapacak. Orta alanın ortasında görev yapan Bonaventura ile Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği de ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu 13 kez İtalya formasını terletti.



Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Giacomo Bonaventura 2 gol attı. İtalyan yıldız 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.