Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşme şartları belli oldu
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Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşme şartları belli oldu

12 dakika önce

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile şampiyonluk kutlamaları esnasında imzalanan sözleşmenin şartları belli oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşme şartları belli oldu, System.String[]
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile şampiyonluk kutlamaları esnasında imzalanan sözleşmenin şartları belli oldu.
Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında şirketimiz tarafından teknik direktöre ödenecek sezonluk ücret 18 milyon liradır. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücret taraflarca kararlaştırılmak suretiyle, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:28 Kaynak: AA
Fatih Terim, Galatasaray, Sportif AŞ, Spor
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