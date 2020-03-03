Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren tablo! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren tablo! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren tablo!

42 dakika önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Takım hem hücum hem de savunma anlamında ilk 16 haftaya oranla çok farklı bir performans ortaya koyarken bu tablo Fatih Terim'in şampiyonluk umutlarını da arttırıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren tablo!, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Takım hem hücum hem de savunma anlamında ilk 16 haftaya oranla çok farklı bir performans ortaya koyarken bu tablo Fatih Terim'in şampiyonluk umutlarını da arttırıyor. İlk 16 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile 24 puan toplayan Galatasaray lider Sivas'ın 10 puan gerisinde 7.'ydi. Bu seride rakip ağları 18 kez havalandıran sarı kırmızılılar 15 kez de topu filelerine gördü. Son 8 haftada ise 24 gol ve 8 galibiyetle birlikte Aslan 24 puanı hanesine yazdırdı. 16 haftanın yarısı kadar bir süreçte aynı puanı alarak tırmanışa geçti, 48 puanla birlikte ligde de 7. sıradan zirveye yükseldi.


46.6 milyon TL almayı garantiledi


Ekonomik açıdan bakıldığında ise Galatasaray 16 haftada galibiyetlerden (1 galibiyet 2 milyon 740 bin TL) 16 milyon 440 bin TL kazandı. Yine 6 beraberlikle birlikte (1 beraberlik 1. milyon 370 TL) de 8 milyon 220 bin TL kazanan Cimbom'un performans priminden toplam hak ettiği para 24 milyon 660 bin TL'ydi. Takımın yakaladığı çıkış sonrası işin performans primi tarafında da kulübün gelir kaleminde ciddi bir artış yaşandı. Art arda alınan 8 galibiyet ile birlikte Aslan 21 milyon 920 bin TL almaya hak kazandı. Şu ana kadar oynanan 24 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı kırmızılılar 46 milyon 580 bin TL performans primi alacak.


Şampiyonlukta 35.6 milyon TL daha


Ligin bitimine 10 maç kalırken Cimbom galibiyet serisini sürdürmesi durumunda bu rakam daha da artacak. Şampiyon olursa TFF'den 35.6 milyon TL daha alacak. Sarı kırmızılı takım ligi mutlu sonla bitirip geride kalan sezonda olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı başarırsa ayak bastı parası olarak UEFA'dan 15.2 milyon Euro alacak. Gruplarda her galibiyete 2.7 milyon Euro, beraberliğe de 900 bin Euro verildiği düşünüldüğünde kulübün alacağı rakamlar daha da yükselecek. Bunlara yayın havuzundan gelecekler de eklendiğinde kasaya önemli bir girdi sağlanacak.


Galatasaray, Fatih Terim, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:02 
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