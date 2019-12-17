Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! 'Oyuncumuz yok!...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! 'Oyuncumuz yok!...' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! 'Oyuncumuz yok!...'

6 saat önce

Karşılaşma öncesinde konuşan Fatih Terim, sakat oyuncuların fazlalığından yakındı.

Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! 'Oyuncumuz yok!...', System.String[]

Karşılaşma öncesinde konuşan Fatih Terim, sakat oyuncuların fazlalığından yakındı.


Fatih Terim, "İlk maç beklediğimiz bir sonuç değildi. Son şampiyon olarak, bunların altından kalkabilecek bir takım Galatasaray. Son şansımız bu, bu şansı iyi kullanmalıyız. 10 oyuncumuz yok şu anda, 10 oyuncu yok. Emre Akbaba ile birlikte 10 oyuncumuz yok. Yok yani. Bunun üzerine de soru yok." sözlerini kullandı.


Tecrübeli teknik direktör, "Galatasaray formasını bir oyuncuya vermişsem, onlar da bu formayı geri bana vermesinler. Veriyorlarsa, şanslarını iyi kullanamamışlar demektir." diyerek sözlerini noktaladı.


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Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:30 
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