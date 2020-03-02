Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor!

6 saat önce

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in rekoruna çevrildi.

Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor!, System.String[]

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in rekoruna çevrildi.


Fatih Terim, iki maç daha üst üste kazanırsa kendisine ait 9 maçlık kazanma serisini geçip üst üste 10 maç kazanmış olacak.


2011-12 SEZONUNDA REKOR KIRMIŞTI


Tecrübeli teknik direktör, 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmıştı.


Fatih Terim'in rekor kırması için Galatasaray'ın Sivasspor ve Beşiktaş'ı mağlup etmesi gerekiyor. Sarı kırmızılı ekip 25. haftada deplasmanda Sivasspor, 26. hafta ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray-Gençlerbirliği maçında şehitlerimiz anılırken, Linnes'in eşi gözyaşlarını tutamadı
Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak Fatih Terim, sosyal medyada kendisine hakaret eden taraftara dava açti Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:40:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]