Galatasaray'da Fatih Terim şampiyonluk için umutlu!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig'de geçen sezonun 24. haftasında lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düştüğü 3 Mart 2019'daki BB Erzurumspor (1-1) maçı sonrası '8 de kapanır 18 de' diyerek Galatasaray camiasını şampiyonluk hedefine kilitleyip zafere ulaştıran Fatih Terim, bir ilke daha imza atmak adına kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, 23. kez mutlu sona ulaşabilme adına, başkan Mustafa Cengiz ile yaşadığı polemiğe son verip başarıya odaklandı. Bu konudaki inancını futbolculara da aşılayan Terim'i şampiyonluk yolunda umutlandıran gelişmeleri şöyle sıralamak mümkün:



AKBABA VE FALCAO



Terim'in en çok skor katkısı beklediği iki isim de ikinci yarıya müthiş başladı. Emre Akbaba, forma giydiği 2 lig, 1 kupa maçında 1'er gol atarken, daha önce ofansif orta saha olarak görev yapan Younes Belhanda'yı adeta silip attı. Falcao da son 3 lig maçında 4 gol atarak, "Ben olduğum sürece G. Saray gol sıkıntısı yaşamaz' mesajını verdi.



PATRON LEMINA, PARTNERİ SERI



Ligin ilk yarısında çok aksayan ve özellikle yavaşlığı ile eleştiri konusu olan orta sahada artık taşlar yerine oturdu. Lemina'nın mücadeleci ve hırslı oyununa Seri de eşlik edince orta alandaki sorunların büyük bölümü çözüldü.



HENRY ONYEKURU DA GELECEK



Takımın oyun temposunu ve hızını yükseltmesi beklenen Onyekuru çok yakında forma giymeye başlayacak. Nijeryalı kanat, geçen sezon 14 gol, 3 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Öte yandan Aslan'da, Konya maçında kenara alınan Saracchi'nin sakatlığının ciddi olmadığını bildirildi.



