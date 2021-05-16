Galatasaray'da iptal edilen seçim sonrası sözleşmesi biten birçok futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar sezon devam ederken yalnızca Fernando Muslera'yla sözleşme yeniledi. Mukavelesi sona eren 7 futbolcu için ise bir girişimde bulunulmadı.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, Etebo, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes'in kiralık anlaşmaları bitti.
Arda Turan, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram'ın ise sözleşmeleri sona eren futbolcular.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı - Son Dakika Spor