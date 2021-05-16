Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı

Galatasaray'da iptal edilen seçim sonrası sözleşmesi biten birçok futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar sezon devam ederken yalnızca Fernando Muslera'yla sözleşme yeniledi. Mukavelesi sona eren 7 futbolcu için ise bir girişimde bulunulmadı.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, Etebo, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes'in kiralık anlaşmaları bitti.

7 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Arda Turan, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram'ın ise sözleşmeleri sona eren futbolcular.