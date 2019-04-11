Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları
49 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:45 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe
ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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