Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları

Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları

49 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:45 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
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