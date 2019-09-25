Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde sarı-kırmızılı takım çalışmaya ısınma koşularıyla başladı.

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da izlediği antrenmanda ısınmanın ardından top sürme ve altıya bir pas çalışması gerçekleştirildi.

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa maçında çenesi kırıldığı için ameliyat edilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, toplu çalışmalarda maske takarak antrenman yaptı.

İdmana daha önce belirlenmiş programı dahilinde salonda çalışan Radamel Falcao katılmazken, Emre Akbaba takımdan ayrı koşu yaptı.