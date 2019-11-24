Galatasaray'da Fernando Muslera, Club Brugge maçında oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Başakşehir maçında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.



Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından U-19 takımı ile 11'e 11 taktik çalışması yaptığı ifade edildi. Galatasaray'da belindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Muslera'nın tedavisi ise sürüyor.



Tecrübeli eldivenin Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik maçta yer alıp almayacağı merak konusu oldu.



Uruguaylı kalecinin büyük olasılıkla Brugge'e karşı takımındaki yerini alabileceği öğrenildi.

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