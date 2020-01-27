Galatasaray'da Fernando Muslera duvar ördü! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Fernando Muslera duvar ördü! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Fernando Muslera duvar ördü!

6 saat önce

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konya'yı 3-0 yenerken, Muslera da kurtarışlarıyla devleşti.

Galatasaray'da Fernando Muslera duvar ördü!, System.String[]

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konya'yı 3-0 yenerken, Muslera da kurtarışlarıyla devleşti.


Yıldız eldiven, 5 kurtarışa imza attı. Uruguaylı, maçtan sonra "G. Saray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz" dedi.


Fernando Muslera, Galatasaray, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:31 
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