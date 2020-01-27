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Galatasaray'da Fernando Muslera duvar ördü!
6 saat önce
Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konya'yı 3-0 yenerken, Muslera da kurtarışlarıyla devleşti.
Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konya'yı 3-0 yenerken, Muslera da kurtarışlarıyla devleşti.
Yıldız eldiven, 5 kurtarışa imza attı. Uruguaylı, maçtan sonra "G. Saray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:31
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