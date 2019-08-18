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Galatasaray'da flaş gelişme: Hasan Şaş...

3 dakika önce

Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.

Galatasaray'da flaş gelişme: Hasan Şaş..., System.String[]
Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.
(İHA)
Galatasaray, Hasan Şaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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