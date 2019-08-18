Galatasaray'da flaş gelişme: Hasan Şaş...
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Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.
Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
(İHA)
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