Galatasaray'da Florin Andone adaptasyon çalışması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Florin Andone adaptasyon çalışması yaptı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Florin Andone adaptasyon çalışması yaptı

6 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Florin Andone adaptasyon çalışması yaptı, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.


Diğer oyuncular ise salon çalışmasının ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki dinamik ısınma ile antrenmana başladı.


Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Florin Andone, salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.


Takımımız, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Y

İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:51 
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