Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Florin Andone kararı! Sezon sonu ayrılık... - Son Dakika Spor
Galatasaray'da Florin Andone kararı! Sezon sonu ayrılık...
6 saat önce
Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone için karar verildi.
Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone için karar verildi.
Geçirdiği ağır sakatlığın ardından form tutması beklenen Rumen golcünün, liglere verilen arayla birlikte bu şansını yitirdi.
Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Andone'ye veda edeceği ve golcü oyuncunun Brighton'a döneceği belirtildi.
Bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanında Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne'ye yer açılacak.
Florin Andone, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:11
Son Dakika Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi