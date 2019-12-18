Galatasaray'da Florin Andone planı değişti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Florin Andone planı değişti! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Florin Andone planı değişti!

7 saat önce

Şanssız bir şekilde yaşadığı sakatlıkla beraber ilk yarıyı kapatan Rumen forvet Florin Andone'nin, sözleşmesinin dondurulması planlanıyordu.

Galatasaray'da Florin Andone planı değişti!, System.String[]

Şanssız bir şekilde yaşadığı sakatlıkla beraber ilk yarıyı kapatan Rumen forvet Florin Andone'nin, sözleşmesinin dondurulması planlanıyordu. Ancak iyileşme sürecinin beklenenden hızlı gelişmesiyle, bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gündeme geldi.


Sağlık ekibiyle yapılacak toplantının ardından, devre arasında 26 yaşındaki futbolcunun son durumuna bakılacak ve karar buna göre verilecek.


Eğer iyileşirse, Andone'nin ikinci yarıda da Galatasaray forması giyebileceği belirtiliyor. (Fanatik)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:56 
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