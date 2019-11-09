Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı
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Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı

7 saat önce

Galatasaray'da Rumen futbolcu Florin Andone, Gaziantep FK maçının 10. dakikasında sakatlandı ve yerini Ryan Babel'e bıraktı.

Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı, System.String[]

Galatasaray'da Rumen futbolcu Florin Andone, Gaziantep FK maçının 10. dakikasında sakatlandı ve yerini Ryan Babel'e bıraktı.


Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda forvette tek isim olan Rumen golcü Florin Andone de sakatlandı. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK müsabakasının 11. dakikasında sakatlanan Andone maça devam edemedi. 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Fatih Terim, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i oyuna aldı.


Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao'nun da sakatlığı devam ediyor. - İSTANBUL

Galatasaray, Ryan Babel, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi
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