Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. - Son Dakika Spor
Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
6 saat önce
Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:50 Kaynak: AA
Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Son Dakika Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi