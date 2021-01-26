Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı - Son Dakika

Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı

26.01.2021 11:21
Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı, System.String[]

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Taylan Antalyalı oldu.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Taylan Antalyalı oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, her takımın bir haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'in 21 hafta süren ilk yarısında oynadığı 20 müsabakanın 12'sini kazanırken, 3'ünde berabere kalıp, 5'inde yenildi.

Galatasaray ligin ilk yarısında 41 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 30 futbolcu görev alırken, bu futbolculardan 7'si ilk 11'de sahaya çıkma şansı bulamadı.

En çok oynayan Taylan Antalyalı

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Taylan Antalyalı, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti.

Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısında sadece bir maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, diğer 19 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı.

Bu sezonki etkili performansıyla dikkati çeken Taylan Antalyalı, bin 668 dakika sahada kalarak sarı-kırmızılı takımın ligde en çok süre alan oyuncusu oldu.

Taylan Antalyalı, geçen sezon ise çoğu sonradan oyuna dahil olduğu 15 lig maçında 648 dakika oynamıştı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan sonra en fazla süreyi 18 maçta bin 605 dakika ile Brezilyalı oyuncu Marcao aldı.

Radamel Falcao 8 maça çıktı

Galatasaray'da transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, ligde ilk yarının büyük bölümünde takımdan uzak kaldı.

Falcao, sezonun ilk yarısında 5'i ilk 11 olmak üzere sadece 8 lig karşılaşmasında görev yaptı. Bu maçlarda toplam 430 dakika sahada kalan Falcao, sarı-kırmızılı takımın en az oynayan oyuncularından biri oldu.

Galatasaray'da geçen sezonun gözde isimlerinden Ömer Bayram'ın ise görev aldığı 17 maçın 13'ünde sonradan oyuna dahil olması dikkati çekti.

En golcüsü Diagne

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti.

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaraylı 13 futbolcu 39 kez ağları havalandırırken, sarı-kırmızılı takım hanesine yazılan 2 golü ise rakip futbolcular kendi kalelerine attı.

Sarı-kırmızılı ekipte Diagne 9 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Younes Belhanda 6, Radamel Falcao da 5 golle öne çıktı.

Galatasaray'da Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel üçer, Sofine Feghouli 2, Taylan Antalyalı, Ryan Donk, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Jesse Sekedika da birer kez topu filelerle buluşturdu.

En hırçını Marcao

Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcusu Marcao oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 19 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 5 kırmızı ve 42 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 4 sarı kartı bulunan Marcao, en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Peter Etebo ve Emre Kılınç sezonun ilk yarısında kırmızı kart gördü.

Futbolcuların performansı

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreGolSarı Kırmızı
Taylan Antalyalı19191668160
Marcao18181605041
Emre Kılınç18141297301
Younes Belhanda16141200630
Marcelo14141122000
Christian Luyindama15121073030
Ryan Donk17111049120
Martin Linnes1310990000
Arda Turan1612960350
Sofiane Feghouli1413915200
Okan Kocuk1010900010
Mbaye Diagne1510850911
Omar Elabdellaoui109818020
Emre Akbaba159755110
Fatih Öztürk88720020
Oğulcan Çağlayan129714310
Ryan Babel136664320
Emre Taşdemir85507020
Ömer Bayram174493040
Radamel Falcao85430511
Peter Etebo104402011
Fernando Muslera22180000
Şener Özbayrakli42132000
Jesse Sekidika6082100
Muhammed Kerem Aktürkoğlu8065100
Ali Yavuz Kol4031010
Emin Bayram2023000
Jimmy Durmaz1011000
James Ozornwafor1010000
Bartuğ Elmaz101000

Spor Toto Süper Lig, Mbaye Diagne, Emre Kılınç, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu Hırsızlar bıçak zoruyla gasp ettikleri araca yanlış mazot koyunca yolda kalıp çekici çağırdılar
Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor         
11:41
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü         
11:27
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş         
10:59
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı         
10:37
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 12:10:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei