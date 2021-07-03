Galatasaray'da futbolcuların son durumları

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı futbolcuların güncel sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Kulüp televizyonuna konuşan Dr. Yener İnce, Mostafa Mohamed, Jimmy Durmaz, Marcao Teixeira, Omar Elabdellaoui ve Taylan Antalyalı'nın sağlık durumlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Mohamed, yaptığımız son hazırlık karşılaşmasının ilk dakikalarında şanssız bir sakatlık yaşadı. Kötü bir darbe aldı ve o darbeye bağlı dizinde bir esneme oldu. Çok şükür bağlarda herhangi kopma veya benzeri bir şey olmadı ama tabii bu esnemenin de kemik ödemin de getirdiği birtakım sınırlamaları var. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Günbegün daha iyiye gidiyor. Bugün kendisiyle tedavisinin ardından özel bir program dahilinde çalıştık. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. İnşallah böyle giderse bizim de beklediğimizden önce bizimle beraber olması mümkün olacak. Günbegün devam edeceğiz Mohamed'in durumunu. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde bir değerlendirme yapıp daha olumlu ve daha güzel şeyler söylüyor olacağız.

Karagümrük'te kiralık oynayan Jimmy'nin kalçasında ciddi bir problemi vardı. Onu bir kalça akroskopisi gerçekleştirdik. Gayet de güzel geçti ameliyatı. O da ciddi anlamda toparladı geçen süre içerisinde ama ciddi bir problemdir kalça akroskopisi. Daha doğrusu labrum ciddi bir problemdir orada. Onun vereceği reaksiyona bakarak ilerleyeceğiz. Önümüzdeki hafta da bizimle beraber olacak. Şu anda bir rehabilitasyon sürecinde yurt dışında. Onu görüp daha net değerlendireceğiz ama oradan takibimiz beklediğimizden daha iyi gidiyor durumu.

Marcao'nun özel bir durumu vardı. Brezilya'dan geldiği için bir karantina süreci var. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü süre doldu. Bugün o da takımla beraber çalışmalara başladı. İnşallah önümüzdeki maç takvimi içerisinde hocamızın uygun görmesi durumunda yararlanabileceğiz Marcao'dan.

Bunların dışında bir de Omar'ın durumu var. Onu daha detaylı izah etmek lazım. Çok spekülasyonlara yol açmak istemiyoruz. Bugüne kadar birçok seri ameliyat oldu bizim sponsor hastanemizde. Daha sonra Amerika'da bir iki daha özelliği olan konularda ameliyat oldu. Sponsorumuzun da yardımı oldu bu konuda. Son 2 aşamaya geldik. Bir şansımız oldu kız kardeşiyle doku uyumu yüzde yüz. O yüzden kız kardeşinden bir kök hücre nakli yapılacak göze. Bir ay sonra yapılacak bu işlem. Bunu takip eden bir ay sonrasında da bir kadavradan bir kornea nakli beklenecek bu kök hücrenin üzerine. Bunlar çok teknik konular çok detayına girmek istemiyorum. Kardeşimizin kişilik haklarına da saygısızlık etmek istemiyorum. Çok önemli ameliyatlar bunlar. Diğer gözü yüzde yüz görmeye başladı. Bu ameliyatların neticesinde Omar'ın bu gözünün de çok büyük oranda toparlamasını bekliyoruz. Bunun için çok büyük bir çabamız var. Bu süreçte hocamızın da isteğiyle Omar idmanların bir kısmında bizimle beraber olacak. Şu anda çok iyi durumda. Hiç kesmedi çalışmayı. Gözle ilgili problemi sağlıklı ve tam anlamıyla çözebilmiş olursak ikinci ayın sonunda onun da önümüzdeki aylarda bizimle beraber olması mümkün olacak. Hocamızla konuştuğumuzda hocamızın çok güzel bir düşüncesi oldu. Kendisini belki Olympiakos'a daha önce zaman geçirdiği takımın yanına götüreceğiz. Biraz ona moral olsun da istiyoruz. Son derece pozitif bir çocuk. Elinden gelen her şeyi çok fazlasıyla yapıyor. İnşallah 2 göz cerrahilerinin sonuçları bugüne kadar yapılanlar kadar başarılı olur da kardeşimiz görme yetisini tamamen geri kazanırsa bu çıktığımız yolun sonu temelde hedeflediğimiz gibi olursa onu da aramızda yeşil sahalarda tekrar göreceğiz.

Bir de Taylan'ın durumu var. Taylan da bir kasık fıtığı ameliyatı oldu. 10 Temmuz'a kadar dinlenmesi gerekiyor. 10 Temmuz'dan sonra onu da burada antrenmanlara başlatacağız."

(İHA)