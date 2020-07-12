Galatasaray'da galibiyet hasreti 8'e çıktı - Son Dakika

Galatasaray'da galibiyet hasreti 8'e çıktı

Deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte kötü istatistiğini bitiremedi ve galibiyet hasreti 8'e yükseldi.


Aslan, ligde 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni yendikten sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.


Galatasaray bu 8 maç öncesinde oynadığı 8 maçı da kazanmıştı. - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:33 Kaynak: İHA

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23:53
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23:19
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22:30
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