Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanının, güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Antrenmanın, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.