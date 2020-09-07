Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Yön değiştirme ve kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, interval koşularla tamamlandı. Akşam yapılan antrenman ise dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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