Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Yön değiştirme ve kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, interval koşularla tamamlandı. Akşam yapılan antrenman ise dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.