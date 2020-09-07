Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor - Son Dakika

Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Yön değiştirme ve kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, interval koşularla tamamlandı. Akşam yapılan antrenman ise dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 23:12

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

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