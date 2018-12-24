Galatasaray'da Genç Futbolcuların Sözleşmeleri Uzatıldı
1 saat önce
Galatasaray'da altyapıda yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe'nin sözleşmeleri uzatıldı.
Galatasaray
'da altyapıda yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe'nin sözleşmeleri uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Futbol
Akademisinden A takıma yükselen oyunculardan Celil Yüksel'in sözleşmesinin 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerinin de 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Genç
aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:23 Kaynak: AA
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