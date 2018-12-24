Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Genç Oyuncularla Sözleşme Yenilendi

Galatasaray'da Genç Oyuncularla Sözleşme Yenilendi

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, 4 genç futbolcu ile sözleşme yeniledi.

Galatasaray'da Genç Oyuncularla Sözleşme Yenilendi, System.String[]
Galatasaray Kulübü, 4 genç futbolcu ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray, altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray Futbol Akademisi'nden A Takımı'mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel'in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:59 Kaynak: İHA

Genç, Galatasaray, Spor
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