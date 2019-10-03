Galatasaray'da gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:04 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yapılan antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi
'nde oynanan Paris
Saint-Germain karşılaşmasında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana core ve stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise dar alan oyunları ve çift kale oyunla idmana devam etti. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah yapacak, ardından uçakla Ankara
'ya hareket ederek mücadele öncesi Başkent'te kampa girecek.
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