Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas oyunları oynadığı, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Mario Lemina'nın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel çalıştığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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